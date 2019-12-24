الكويت والسعودية توقعان اتفاقية بشأن حقول نفط مشتركة على حدودهما

الكويت/ الخليج 365

أوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، الثلاثاء، أن الكويت والسعودية وقعتا، الثلاثاء، اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، التي تتضمن حقولا نفطية مشتركة.

وقالت الوكالة، إن البلدين وقعا اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، إضافية إلى مذكرة تفاهم، دون مزيد من التفاصيل.

وقال وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي خالد الفاضل، في بيان، الثلاثاء، إن بلاده وقعت "مذكرة تفاهم مع السعودية، وعودة الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة بين البلدين".

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وهنأ الفاضل، أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، "بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم مع الأشقاء في السعودية وعودة الإنتاج في المنطقة المقسومة".

والأحد، قال الفاضل، إن بلاده تأمل بعودة الأمور إلى طبيعتها في الإنتاج النفطي بالمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية قبل نهاية العام الجاري.

وتشمل المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية حقلي "الخفجي" و"الوفرة"، ويتراوح إنتاجهما بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميا، مناصفة بين الدولتين.

وأغلق البلدان، العضوان بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، "الخفجي"، في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، لأسباب بيئية، وتبعه إغلاق "الوفرة"، في مايو/ أيار 2015، لعقبات تشغيلية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.