رئاسة البرلمان العراقي تؤكد أن "البناء" هو الكتلة الأكبر

بغداد/ عامر الحساني/ الخليج 365

أفاد مصدر نيابي، الثلاثاء، أن رئاسة البرلمان العراقي سلّمت رئيس الجمهورية كتابًا تؤكد فيه أن كتلة "البناء" هي الأكبر فيه، وذلك ردًا على طلب تقدم به الأخير بهذا الخصوص.

وقال مصدر نيابي مطلع للأناضول، إن "رئاسة البرلمان سلمت قبل قليل رئيس الجمهورية برهم صالح، كتابا بشأن الكتلة الأكبر في مجلس النواب، تضمن أن كتلة البناء هي الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب".

والأحد، وجّه الرئيس صالح خطابا إلى مجلس النواب، لتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر عددا، تمهيدا لتكليف مرشحها لتشكيل الحكومة المقبلة، بحسب التلفزيون الرسمي.

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وكان تحالف "البناء"، قد رشح الأحد، وزير التعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال، قصي السهيل، لتشكيل الحكومة المقبلة، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأبدى ناشطون في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة بالعراق، الأحد، رفضهم لترشيح "السهيل" لرئاسة الحكومة، خلفا لرئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي.

وأعلن متظاهرو ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، الإثنين، البدء بحملة الإضراب عن الطعام بالتزامن مع دخول البلاد في فراغ دستوري، عقب انتهاء مهلة الرئيس لتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.

وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.