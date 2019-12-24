العراق.. لجنة التعديلات الدستورية تستعين بخبراء أمميين

العراق/ محمد وليد/ الخليج 365

اتفقت لجنة التعديلات الدستورية بالبرلمان العراقي، مع وفد أممي على آليات عمل تتيح لخبراء المنظمة الدولية المشاركة في اجتماعات اللجنة، وتقديم الدعم الفني والخبرات والآراء.

جاء ذلك خلال استضافة لجنة التعديلات الدستورية، الثلاثاء، وفدا من الأمم المتحدة ضم خبراء ومختصين في مجال كتابة الدستور.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تابعته الخليج 365، أنه "تم خلال الاستضافة استعراض عمل اللجنة وما توصلت إليه خلال اجتماعاتها السابقة، وسبل توفير المساندة الفعالة من قبل الخبراء الأمميين من أجل إنضاج مقترحات التعديل والخروج بنتائج مرضية".

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وأضافت أن "المجتمعين اتفقوا على آليات عمل تتيح لخبراء الأمم المتحدة المشاركة في اجتماعات اللجنة، وتقديم الدعم الفني والخبرات والآراء، فضلا عن المساعدة في دراسة المقترحات المقدمة إلى اللجنة".

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 497 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى مصادر حقوقية رسمية وأخرى طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.