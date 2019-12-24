مصدر عسكري يمني: إسقاط طائرتيْن مسيرتيْن حوثيتيْن بـ"أبين"

شكري حسين/ الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة "الحوثي"، على أحد معسكراته في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وفي تصريح للأناضول، قال مصدر عسكري إن الدفاعات الجوية في "لواء الأماجد"، أحد ألوية الجيش اليمني، أسقطت طائرتين مسيرتين تحملان متفجرات تابعة لمليشيات الحوثي، في منطقة منياسة بمديرية لودر (شمالي أبين).

وأضاف المصدر، وهو أحد قادة الكتائب في اللواء، مفضلًا عدم ذكر اسمه، أنه "تم إسقاط الطائرتين بينما كانتا تحلقان فوق معسكر اللواء الواقع بمنطقة المنياسة بمديرية لودر محافظة أبين.

وأشار أن محاولة استهداف اللواء تأتي بعد يومين من تنفيذ قواته عرضا عسكريا، أظهر الجاهزية لخوض معارك مع الحوثيين، بغرض استعادة مناطق حدودية بين محافظتي أبين والبيضاء (وسط).

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ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل جماعة "الحوثي" حول ما ورد بتصريحات المصدر العسكري.

ودأب الحوثيون على إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ بالستية باتجاه مواقع الجيش اليمني في عدة جبهات، في حين يعلن الجيش التصدي لبعض تلك الطائرات وتدميرها.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.