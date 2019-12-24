حملة اعتقالات إسرائيلية في القدس والضفة الغربية

القدس / فاطمة أبو سبيتان/ الخليج 365-
شنّ الجيش والشرطة الإسرائيلية فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، طالت ما لا يقل عن 28 فلسطينيًا.
وذكر رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، أمجد أبو عصب لوكالة الخليج 365 أن قوات من الشرطة الإسرائيلية والمخابرات، اقتحمت قرية العيساوية شمالي شرق القدس، وشرعت بحملة تفتيش واسعة في منازل المقدسيين.
وأضاف أن هذا الاقتحام أسفر عن اعتقال عشرة شبان من العيساوية، لافتاً إلى أنه تم اعتقال ثلاثة شبان آخرين عقب اقتحام حي رأس العامود في بلدة سلوان جنوبي القدس.
وفي الضفة الغربية، اقتحم الجيش الإسرائيلي عدّة منازل في مدن رام الله والبيرة، الخليل، نابلس، أريحا، بيت لحم، وكذلك بلدات شرقي مدينة القدس.
وأفادت مصادر محلية أن قوات الجيش اعتقلت ستة فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، من بينهم القيادي في الجبهة الشعبية أحمد قطامش حيث اقتحم الجيش منزله في “حي الشرفا” بالبيرة.
كما اعتقل الجيش الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين من جنوبي بيت لحم، وثلاثة آخرين من شمالي الخليل، وشابًا من قرية بيت دقو الواقعة شمالي غرب القدس، وآخر من نابلس، إضافة لاعتقال شاب من أريحا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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