وزير الدفاع التركي: مازال الإرهابيون في مناطق "نبع السلام"

أنقرة/ صرب أوزر/ الخليج 365

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الإرهابيين ما زالوا موجودين في مناطق غرب وشرق المنطقة التي تم تطهيرها من الإرهاب خلال عملية "نبع السلام" في سوريا.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل تكريم أقيم، الثلاثاء، في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة، بمشاركة قادة الجيش ومسؤولون من وزارة الدفاع وعدد كبير من الضباط.

وأكد أكار أن عناصر الجيش التركي تتابع الإرهابيين في مناطق غرب وشرق منطقة نبع السلام.

وأضاف:" عبر هذه العملية تم تشكيل منطقة نبع السلام، وتطهيرها من الإرهاب وجعلها آمنة، ومع مواصلة أنشطتها هناك، نواصل تنسيق فعالياتنا عبر إجراء اتفاقات مع الأمريكيين من جانب والروس من الجانب الآخر، وهذا التنسيق متواصل حاليًا وخاصة مع الروس".

وأردف: "نتابع ليلًا ونهارًا وجود الإرهابيين في مناطق غرب وشرق المنطقة (نبع السلام)، وحاليًا لدينا وفد في موسكو يتباحثون هذه الأمور".

وأشار إلى أن الجنود الأتراك يسعون من أجل إعادة الحياة لطبيعتها على الأرض، مشددًا على احترامهم لوحدة تراب الدول الجارة كافة على رأسها سوريا.

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وأكد أن مكافحة تركيا للإرهاب ستتواصل إلى حين القضاء على أخر إرهابي.

وشدّد الوزير التركي على أن هدف تركيا في شمالي العراق وسوريا يتمثل في كفاح الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية، مؤكدًا عدم تمييزهم بين المجموعات الدينية والعرقية.

وتطرق إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها تركيا من أجل منع وقوع كارثة إنسانية في إدلب السورية، مشيرًا إلى حدوث بعض المشاكل في تطبيق التعهدات بهذا الصدد.

وقال:" نعمل من أجل إنهاء المأساة في المنطقة، ومن جانب نسعى لإيقاف المجازر التي يرتكبها النظام، ومن جانب أخر نبذل جهودا من أجل تخفيف مشاكل الناس هناك وتقديم المساعدات الإنسانية".

وحول الاتفاقيتن بين تركيا وليبيا ، قال أكار "إن الاتفاقيتن جرتا وفقاً للقانون الدولي بشكل كامل، ولا يوجد أي تعارض معه أبدا، وعلى الذين لم يفهموا أن يعوا ذلك".

وأستذكر أن بلاده عقدت الاتفاقية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا.

وأكد بالقول " إنه من الطبيعي أن تتعاون تركيا مع بلد (ليبيا) تربطهما علاقات تعاون وصلات ثقافية على مر التاريخ، وما قمنا به كان في هذا المضمار".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.