استنفار أهلاوي لتجهيز المصابين

صحيفة الخليج الالكترونية

استنفر الجهاز الطبي في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتجهيز الثلاثي المصاب، السوري عمر السومة والدولي محمد خبراني والجزائري يوسف البلايلي، وذلك بعمل تدريبات مكثفة من أجل الدخول بشكل أسرع في التدريبات الجماعية لبناء خطة قبل لقاء الشباب، السبت المقبل، ضمن الجولة الـ13 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويعتبر الثلاثي من أهم العناصر التي يعتمد عليها المدرب السويسري كريستيان جروس في التشكيلة الأساسية خصوصاً في الدوري، إلى جانب تجهيز اللاعب خالد البركة ومشاركته في التدريبات الجماعية بعد الاطلاع على التقارير الطبية من قبل الجهاز الطبي، كما وجه المدرب جروس المدافع معتز هوساوي بتأدية تدريبات لياقية إضافية موجهاً له بعض النصائح والإرشادات حتى يصل إلى الجاهزية التامة.

ميدانياً واصل الأهلي، تدريباته اليومية على ملعب النادي استعدادًا لملاقاة نظيره الشباب، تحت إشراف جروس، الذي ركز خلال التدريبات على رفع معدل اللياقة للاعبين، كما طبق اللاعبون بعض الجمل التكتيكية التي فرضها عليهم المدرب خلال التدريبات، والتسديد من خارج منطقة الجزاء بمشاركة جميع اللاعبين، فيما واصل الحراس تمارينهم الخاصة مع مدرب الحراس.