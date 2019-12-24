شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية تقسيم المنطقة النفطية بين المملكة والكويت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: وقعت المملكة والكويت اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما.

وأفادت الوكالة الكويتية للأنباء “كونا”، اليوم الثلاثاء، بأن”الكويت والسعودية توقعان اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، ومذكرة تفاهم”.

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