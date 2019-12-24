شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «التعليم» للمعلمين والطلاب بشأن كسوف الشمس الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت وزارة التعليم اليوم الثلاثاء تنبيهاً مهماً للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، ناشدتهم فيه بعدم النظر إلى الشمس بشكل مباشر، بسبب ظاهرة الكسوف فجر الخميس المقبل الموافق 29 ربيع الثاني.

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “أن الكسوف سوف يبدأ في تمام الساعة الخامسة و33 دقيقة، وستصل ذروة الكسوف في تمام الساعة السادسة و37 دقيقة صباحاً ، وستنتهى ظاهرة الكسوف في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة – بإذن الله-“.

وناشدت الوزارة بعدم النظر للشمس بشكل مباشر بالعين المجردة.

Advertisements