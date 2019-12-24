عمليات تجميل يمكنك إجراؤها في المنزل!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تطور عالم التجميل بسرعة كبيرة؛ ومع ازدياد نسبة الطلب على أساليب تجميلية جديدة، ارتفعت نسبة الابتكارات التي تساعد المرأة على تحسين شكلها؛ والجديد كان بعيداً عن العيادات والعمليات، اذ أصبح بإمكانك إجراء تغييرات جذرية لشكلك في المنزل، وبتكلفة منخفضة.



اليكي اجدد أساليب رفع الوجه، وشدّ العينين، وتكبير الشفاه، وتقويم الأنف في المنزل.

1- " هاموك" Hammock للتخلّص من الذقن المتدلي في المنزل: يمكنك استخدام هذه القطعة البسيطة لشدّ ذقنك أثناء الليل. ففي فترة النوم، تسترخي العضلات؛ الأمر الذي يؤدّي إلى تدلّيها مع الوقت. لكن هذه التقنية تساعد وجهك على تحدّي جاذبية الأرض، فيساعد على المحافظة على وجه مشدود.

2- حمالة الوجنتين "هويري" Hourei : شريط مطاطيّ يوضع على الأنف، وينخفض إلى ما تحت الوجنتين، ثمّ يُربط عند أعلى الرأس. يعمل عن طريق الضغط تحت الوجنتين، ما يؤدّي إلى رفعهما.

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3- " هانا" Hana لتقويم الأنف: هانا تعني في الياباني الأنف. يكفي أن تضعي هذه القطعة على أنفك مساءً حتى تتخلّصي من كلّ الاعوجاج ولتحصلي على أنفٍ مستقيم.

4- قناع Kogao لشدّ الوجه: استخدمي هذا القناع أثناء الاستحمام وستحصلين على وجه مشدود.

5- آلة شدّ العينين: إليك هذه القطعة التي تعمل عن طريق تعديل درجة الحرارة، تحت العينين، ما يحمي هذه المنطقة من الترهّل.

6- تكبير الشفاه: هذه القطعة تعمل عن طريق الضغط على الشفاه، ما يؤدي إلى تكبيرها.