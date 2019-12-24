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وصفة سحرية للتخلص من شحوم الارداف والكرش

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

وصفة سحرية للتخلص من شحوم الارداف والكرش

متابعات_الخليج 365

إن كنتم ممن يبحث عن طريقة للتخلص من شحوم الارداف والكرش من دون اللجوء إلى أدوية التنحيف أو النظام الغذائي الصعب. جربوا هذا المشروب الجديد لجسم رشيق.

 

المكونات:

 

كوب ماء مغلي

ملعقة قشر حامض مبروش

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ملعقتين عصير حامض

ملعقة قرفة

نصف ملعقة عسل

طريقة التحضير:

 

امزجوا كافة المكونات جيداً واتركوها لمدة 10 دقائق

استخدموا المصفاة وصفوا المشروب جيداً

يشرب قبل النوم بـ 3 ساعات و قبل فطور الصبح بنصف ساعة لمدة شهر على الاقل.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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