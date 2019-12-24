شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصفة طبيعية للحصول على صبغة شعر باللون الاشقر! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 تشعر الكثيرات بالملل من تسريحة شعرهن أو لونه لذا يقررن أن يغيرنه لكسر الروتين، إليك وصفة طبيعية للحصول على صبغة شعر باللون الاشقر.

المكونات: Advertisements 10 ملاعق كبيرة حناء، عصير 2 ليمونة، 3 ملاعق من الكركم، مقدار مناسب من الماء الساخن، ملعقة كبيرة من خل التفاح أو خل عادي. الطريقة: اخلطي جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض ماعدا عصير الليمون، واتركي المزيج لمدة 3 ساعات حتى يتخمر ثم أضيفي عصير الليمون إلى المزيج، ضعي المزيج على الشعر واتركيه لمدة 4 ساعات، ثم اغسلي شعرك جيدا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصفة طبيعية للحصول على صبغة شعر باللون الاشقر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.