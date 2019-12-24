شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على فوائد زيت جوز الهند! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

مكون واحد فقط سحري وأفضل ما فيه أنه طبيعي، نعم زيت جوز الهند يستخدمه الكثيرون في روتينهم اليومي. وهناك نوعان من زيت جوز الهند، الأول يستخدم كمستحضر تجميل والأخر يمكنك إستخدامه في الأكل والشاي. دعونا الآن نتعرف على فوائد زيت جوز الهند الرائعة.



١- يعمل زيت جوز الهند كعلاج أساسي لبشرتك ويجعلها ناعمة جداً.

٢- يمكن استخدام زيت جوز الهند كمزيل لمكياج العيون.

٣- يقوم بتفتيح البقع عند وضعه وتدليكه على البشرة مباشرة.

٤- زيت جوز الهند يمنع ظهور علامات تمدد الجلد أثناء الحمل.

٥- يزيد زيت جوز الهند من قدرة تحمل الجلد للشمس، يعمل كواقي رائع لأشعة الشمس ويمنع حروق الجلد.

٦- يمكن استخدام زيت جوز الهند كزيت مساج رائع.

٧- زيت جوز الهند هو مرطب ليلي هائل للوجه.

٨- تعانين من الشفاه المتشققة؟ عالجيهم بوضع زيت جوز الهند عليهم باستمرار.

٩- يساعد زيت جوز الهند على رجوع الجلد لحالته الطبيعية في وقت أسرع بعد التعرض لإصابة أو عدوى.

١٠- زيت جوز الهند بلسم رائع للشعر! كيف يستخدم؟ قومي بتدليك كمية صغيرة من زيت جوز الهند على الشعر وهو جاف، قومي بتغطية شعرك بكاب الاستحمام وأتركيه لعدة ساعات ثم قومي بشطفه.

١١- لديك حساسية؟ قومي بدهن القليل من زيت جوز الهند بداخل الأنف وستشعرين بفارق كبير.

١٢- إذا كنت أم مرضعة، يمكنك تناول ٣ - ٤ زيت جوز الهند ملاعق يومياً لزيادة اللبن المنتج.

١٣- يساعد زيت جوز الهند على تحسين نسبة الكوليسترول في الدم.

١٤- يعمل زيت جوز الهند كبديل رائع للزيوت النباتية في أي وصفة طعام.

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١٥- زيت جوز الهند عند تناوله يزيد الطاقة بشكل كبير.

١٦- زيت جوز الهند مثل كريم طبيعي مضاد للبكتيريا والجراثيم للوجه والجسم.

١٧- عند دهن زيت جوز الهند باستمرار، تجدين أنه يقلل من السيلوليت.

١٨- يقلل زيت جوز الهند من الشعور بالحكة بسبب لدغات الناموس.

١٩- يمكن تدليك فروة الشعر بزيت جوز الهند يومياً ويساعد على نمو الشعر أسرع بكثير.

٢٠- يعمل كزيت تسمير جيد.

٢١- عند تناول زيت جوز الهند يومياً، يساعد على خسارة الوزن بشكل سريع.

٢٢- إذا أضفتي ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند إلى الشاي، سوف يساعدك على التخلص من الأنفلونزا وإحتقان الحلق.

٢٣- يعمل زيت جوز الهند بشكل رائع كمبيض أسنان طبيعي.

٢٤- زيت جوز الهند هو علاج سحري للتحسين من عملية الهضم.

٢٥- بعد غسيل الصحون، ضعي زيت جوز الهند على يديك لتتجنبي جفافهما.

٢٦- يعمل زيت جوز الهند كمرطب مثالي لتجنب علامات السن.

٢٧- يساعد زيت جوز الهند على نمو الأظافر بشكل أسرع عندما يتم وضعه على جذور الأظافر.

٢٨- يعمل زيت جوز الهند مثل السحر إذا أردتي الحصول على رموش أطول وأكثر سمكاً. قومي بدهن أعواد القطن وضعي بها الزيت على رموشك كأنك تضعين المسكارا.

٢٩- تناول زيت جوز الهند بشكل يومي، يزيد من إفراز الهرمونات.

٣٠- أخيراً، فزيت جوز الهند ينشط الدورة الدموية.