أسباب عدم القدرة على الحمل في أول سنة زواج!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بعد الزواج يسعى كل زوجين الى إنجاب الأطفال وتشكيل عائلة جميلة ولكن قد يطول الانتظار أحياناً لأكثر من سنة والأسباب تبقى غير معلومة، لذلك اليكم من صحتي بعض الملاحظات حول الأسباب التي قد تكون وراء عدم القدرة على الحمل في أول سنة.



بحال كانت مشكلة تأخر الحمل بسبب الزوجة:

- سن الزوجة: عند الولادة تحمل الأنثى مليوني بويضة وحين تصل الى سن البلوغ يكون عدد البويضات في جسمها قد بلغ الألف بويضة وأيضاً مع التقدم في العمر يقل عدد البويضات الصالحة أكثر لأنها تفقدها خلال الدورة الشهرية، وهذا الامر يتسبب بتأخر في الحمل.

- العامل النفسي: تتأثر الحالة النفسية عند الزوجة إن سئلت كثيراً عن موضوع الإنجاب ولم تأخرت بالحمل، فتتشنج وقد يتسبب الأمر بتأخير أكبر في حملها.

- السمنة: تتسبب السمنة عند الزوجة بمشاكل كثيرة ومنها تقلب عملية الأيض وظهور تكييس المباييض الأمر الذي يحول دون حملها من جراء عدم انتظام الدورة الشهرية والتي هي من أهم العوامل التي تقود الى الحمل.

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- النحافة الشديدة: إن كان الجسم نحيفاً أو غير صحياً يعاني من سوء التغذية فقد يؤثر الأمر سلباً على الزوجة.

- خلل الهرمونات: خلل الهرمونات أي مثلاً شدة ارتفاعها تؤدي الى فشل القدرة على الحمل.

- عمليات جراحية: بحال كانت الزوجة قد أجرت عمليات جراحية في منطقة البطن قد تسببت بحدوث التصاقات في الأنابيب مما يمنع الحمل.

بحال كانت مشكلة التأخر بالحمل بسبب الزوج:

- مشكلة في جودة الحيوانات المنوية او كميتها

- معاناة الزوج من مشكلة جينية

- إصابته بداء السكري

- التدخين له ترديات سلبية على أمور الخصوبة