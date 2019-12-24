تعرف على سبب تشقق جوانب الفم!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 ما هو التهاب زوايا الشفتين ؟

القروح في زوايا الفم هي مشهدا غير مرغوب فيه ، ولكن إذا واجهت تشقق الشفتين ، فسوف تشعر بالألم ، عند التهاب زاويا الشفة لا يمكنك التحدث بسهولة لا يمكنك اتخاذ لقم كبيرة من الطعام ، وبالتأكيد لا تصرخ ولا تبتسم ، لماذا؟ لأن الزوايا في الفم تكون : – ملتهبة – متصدعة – متقشره – جافة وشديدة – نزيف في بعض الأحيان – تقرح Advertisements – أحمرار وآفات مؤلمة ما هي اسباب التهاب زوايا الشفتين ؟ – البكتيرية والعدوى الفطرية – نقص التغذية (خاصة فيتامين B2، والحديد ، والزنك) – فقر الدم – طقم أسنان غير كافي – حساسية الاتصال – فرط اللعاب – الاكزيما أو التهاب الجلد الدهني – ضعف النظافة

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