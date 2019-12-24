سجال بين بيلوسي وماكونل حول محاكمة ترامب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في سجال مع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونل حول إجراءات محاكمة دونالد ترامب بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وقالت بيلوسي إنها لم تستكمل بعد تشكيل فريق عملها لمواكبة محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ. وكتبت في تغريدة «لا يمكن لمجلس النواب اختيار ممثليه في إجراءات العزل قبل معرفة ماهية المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ». ولم تسلم بيلوسي لائحة الاتهام التي صادق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي، وتضم اتهامين لترامب وسط خلاف مع ماكونل حول شكل المحاكمة.

وسيشكل مجلس النواب فريق ادعاء في محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ التي من المقرر أن تبدأ يناير المقبل. ويتمتع الجمهوريون بأغلبية في المجلس حيث يشغلون 53 مقعداً من أصل 100.

ويطالب الديمقراطيون بإدلاء أربعة مستشارين (حاليين وسابقين) للبيت الأبيض على صلة مباشرة بملف أوكرانيا بشهادتهم أمام مجلس الشيوخ.

وكان ترامب قد منع المستشارين الأربعة المعنيين من الإدلاء بشهاداتهم أمام مجلس النواب. ويعتبر الديمقراطيون أن مثول هؤلاء سيعزز موقف الحزب في المحاكمة أمام مجلس الشيوخ.

وقالت بيلوسي إن «الرئيس ترامب حجب شهوده ووثائقه عن مجلس النواب وعن الشعب الأمريكي، على خلفية شكاوى زائفة من إجراءات مجلس النواب»، وتساءلت «ما هي حجته الآن؟».

وقال ماكونل خلال مقابلة مع محطة «فوكس» التلفزيونية الاثنين إن بيلوسي «تعتقد على ما يبدو أنها يمكنها أن تملي علينا كيف نجري المحاكمة».

وتابع «لم نستبعد مثول الشهود»، مضيفاً أنه يريد تطبيق القواعد نفسها التي اعتمدت في محاكمة الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

وقال ماكونل «يتم الاستماع للمرافعات الافتتاحية، ثم هناك فترة أسئلة مكتوبة، وفي تلك المرحلة من محاكمة كلينتون، توصلنا لقرار بشأن أي شاهد نستدعي». وأضاف «ما كان صالحاً بالنسبة للرئيس كلينتون سيكون صالحاً للرئيس ترامب».

وهاجم ماكونل بيلوسي لعدم إرسالها حتى الآن اللائحة الاتهامية إلى مجلس الشيوخ. وقال إنه «لا يمكننا المضي قدماً حتى تسلم رئيسة مجلس النواب الأوراق إلينا». وأضاف «لست متلهفاً لإجراء هذه المحاكمة، إذا كانت تريد عدم تسليم الأوراق، فلتفعل ذلك».

وتابع ماكونل «أفترض أنها سترسلها عاجلاً أم آجلاً. يبدو لي الموقف عبثياً ألا ترسل بعد إطلاق إجراءات العزل بحق الرئيس الأوراق إلى مجلس الشيوخ لإجراء المحاكمة التي ينص عليها الدستور».