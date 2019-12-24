الصين تستضيف رئيسي اليابان وكوريا الجنوبية وسط تصاعد التوترات الاقليمية في آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف الصين الثلاثاء،رئيسي الجارتين المتخاصمتين كوريا الجنوبية واليابان في مسعى لتشجيع طوكيو وسيول حليفتي الولايات المتحدة الرئيسيتين على إقامة صلح بينهما.

وستشهد القمة الثلاثية التي ستعقد في مدينة تشنغدو في جنوب غرب الصين، أول لقاء بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان منذ 15 شهرا، كما سيتطرق الاجتماع أيضا الى التحدي الإقليمي الذي تشكله كوريا الشمالية.

ووصلت العلاقات بين سيول وطوكيو إلى أدنى مستوياتها في الأشهر الأخيرة بسبب خلافات تجارية وأخرى متعلقة بفترة احتلال اليابان لشبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910 و1945.

وحثت الولايات المتحدة حليفتيها مرارا على دفن الأحقاد، خوفا من أن تؤدي العلاقات السيئة بينهما الى تعقيد الدبلوماسية في آسيا، على الرغم من تهدئتها بوساطات مباشرة. وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان في اجتماع مع نظيره الصيني شي جينبينغ في بكين الاثنين عن "تقديره الشديد" لدور بكين الهام في "ضمان نزع السلاح النووي والسلام في شبه الجزيرة الكورية".

أما رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي فقال في اجتماعه المنفصل مع الرئيس الصيني الإثنين في بكين، إن الصين واليابان تتحملان "مسؤولية كبيرة من أجل السلام والاستقرار والازدهارفي المنطقة".وأضاف" بالنظر إلى المناخ الأمني في شرق آسيا، أدرك أن العلاقات بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أمر هام".