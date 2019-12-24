وفد من الإمارات يبحث سبل تعزيز التعاون مع سيراليون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وفداً من دولة الإمارات في زيارة عمل رسمية لجمهورية سيراليون، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

ونقل الدكتور سلطان الجابر خلال اجتماعه مع جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون.. تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وتمنياتهما بالتقدم والازدهار لسيراليون.

وأوضح أن الزيارة تأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتعزيز التعاون القائم بين البلدين واستكشاف آفاق جديدة لتحقيق تعاون أوسع وعلاقات أوثق بين الجانبين وتعزيز العمل الثنائي المشترك في مختلف المجالات. وأشاد بقوة العلاقات الثنائية بين البلدين التي تعود إلى عام 1982.. مشيراً إلى أن هذه العلاقات شهدت دفعة قوية بعد الزيارة الناجحة التي قام بها فخامة رئيس جمهورية سيراليون لدولة الإمارات في أكتوبر 2019 وزيارة وفد من الدولة إلى سيراليون برئاسة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والتي ركزت على بحث سبل التعاون في مجالات متعددة منها الصحة والتعليم والطاقة والزراعة والتعدين والبنية التحتية.. وأوضح أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجهود المبذولة لزيادة حجم التجارة الخارجية بين البلدين.

من جهته رحب الرئيس السيراليوني بزيارة الوفد الإماراتي وحمّله تحياته إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات.. مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع الدولة في مختلف المجالات، وذلك انطلاقاً من المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات والتقدم الكبير الذي تحققه في مختلف المجالات.

ووقّع البلدان خلال الزيارة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار ومذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة المشتركة بين البلدين وهي الاتفاقيات التي من شأنها أن تسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون الثنائي ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

كما وقع صندوق خليفة للمشاريع المتوسطة والصغيرة وحكومة سيراليون مذكرة تفاهم بشأن تمويل مشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي في جمهورية سيراليون.. فيما وقعت شركة «إيليت أجرو» الإماراتية الرائدة في المجال الزراعي، اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الزراعة والغابات والأمن الغذائي في جمهورية سيراليون.

ضم وفد دولة الإمارات ممثلين عن كل من: وزارة الخارجية والتعاون الدولي وصندوق أبوظبي للتنمية وصندوق خليفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة «إيليت أجرو» الزراعية وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة مبادلة للتنمية ومبادلة للبترول.

وجرى بحث واستكشاف فرص الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات بما فيها الطاقة، والزراعة والأمن الغذائي، والنفط والغاز، والمعادن، والسياحة والبنية التحتية، وغيرها.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة والثروة الحيوانية والزراعية ما يدفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.

وتتميز العلاقات الإماراتية السيراليونية بأنها تاريخية وأن هناك رغبة لدى الجانبين بتعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

كان الرئيس السيراليوني قد زار دولة الإمارات في الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الماضي.(وام)