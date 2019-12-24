«فزعة eCall».. نظام في جميع المركبات الجديدة 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

كشف المهندس أحمد الشامسي، مدير إدارة شؤون التطوير والتكنولوجيا بهيئة تنظيم الاتصالات بالإنابة عن تطبيق نظام «فزعة ecall» وهو نظام اتصال تلقائي آلي يمكن السيارات من التواصل مع مركز الطوارئ في الحوادث، على جميع المركبات الجديدة في دولة الإمارات بحلول عام 2021، مشيراً إلى أن النظام مكون من 3 أجزاء هي جاهزية المركبات والشبكات ومراكز الطوارئ، حيث تم الانتهاء من الثانية والثالثة وتبقت الجزئية الأولى وهي المركبات التي سوف تكون مجهزة بالأنظمة بحلول 2021 بناء على المواصفات التي أصدرتها الإمارات للمواصفات والمقاييس بخصوص تحديد المواصفات الفنية والتقنية الخاصة بهذه الأجهزة وطريقة عملها وكيفية تواصلها مع الشبكات في الدولة.

كما أوضح أن النظام متروك بشكل اختياري لجميع السيارات القديمة في الوقت الحالي، لحين الانتهاء من الأطر القانونية من طرف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين هيئة تنظيم الاتصالات وشرطة أبوظبي جرى خلاله الإعلان عن الاعتماد الدولي لمركز الطوارئ في شرطة أبوظبي الخاص بتلقي مكالمات مبادرة فزعة «eCall».

وقال محمد الجداح مدير الشبكات والخدمات اللاسلكية بالهيئة إن هناك تنسيقاً يجري حالياً مع مراكز الطوارئ بمختلف أنحاء الدولة لتطبيق نظام «فزعة eCall» قريباً.

ومن جانبه قال العميد ناصر سليمان المسكري، مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، إن الإدارة قطعت شوطاً كبيراً في إدخال الأدوات والتقنيات الحديثة إلى الخدمة لرفد جاهزيتها وتقديم خدماتها وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأضاف أن النظام يقلل زمن الاستجابة للحوادث لتصل إلى 10 ثوان ما سيسهم في تقليل عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية.