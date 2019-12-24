شكرا لقرائتكم خبر عن دواء وهمي ودعاية مغرضة..مختصون يكشفون حقيقة المستحضر الياباني لعلاج السرطان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد مجموعة من المختصين في علم الصيدلة، أن الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاص بمشروب ياباني، يزعم أنه يساعد على تنظيف الدم وتنشيط الخلايا لمحاربي مرض السكر والضغط والسرطان، في 15 دقيقة، عاري تماماً من الصحة ولا يتفق مع أبسط معايير حركية الدواء وامتصاصه، موضحين أنه ما هو إلا علاج وهمي ودعاية مغرضة لاصطياد العوام من خلال آمال كاذبة.

ووفقاً لـ”الوطن”، قال أستاذ الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة بجامعة الملك سعود بالرياض سابقا الدكتور هشام أبو عودة: إن المستحضر الياباني المنتشر لا يعدو كونه تسويقاً ودعاية لمنتج يخدعون به الناس، موضحاً أن المنتج لو كان صحيحا لامتلأت الدوريات العلمية بالتجارب الإكلينيكية ،ولضجت به نشرات الأخبار العالمية، ملاحظا بالمقطع المنتشر أن تصوير الدم بعد تناول الدواء ما هو إلا جزء صغير لكريات دم متناثرة وبعيدة عن بعضها.

فيما بين مستشار الإعلام الصحي الصيدلي الإكلينيكي صبحي الحداد، أن المتحدث لم يوضح معلومات عن اسم المنتج أو المكونات الفعالة داخلة، إن كانت أعشابا برية أو بحرية أو طحلبية أو خلاصات نباتية كيميائية، مضيفاً أن امتصاص الدواء عن طريق الجهاز الهضمي يبدأ بعد نصف ساعة تقريبا ليصل إلى الدورة الدموية ويبلغ أقصاه بعد 6-10 ساعات من أخذ الجرعة، وما ذكره بالمقطع المروّج بعد ربع ساعة فقط وهذا لا يتوافق مع علم الصيدلة وامتصاص الدواء، مطالب بألا ينساق الناس حول ما يتم ترويجه من غير المتخصصين عبر وسائل التواصل.