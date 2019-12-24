شكرا لقرائتكم خبر عن هل ارتفعت رواتب المواطنين بالقطاع الخاص؟.. إحصائية حديثة توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشفت إحصائية حديثة عن ارتفاع أعداد موظفي القطاع الخاص من المواطنين ممن تزيد رواتبهم الشهرية عن 5 آلاف ريال بنسبة 5.2% بعد انضمام 29.698 ألف موظف جديد لهم، بينهم 19.687 يتقاضون رواتب تزيد على 10 آلاف ريال مرتفعين بنسبة 8.5%، مقابل انخفاض في أعداد من يتقاضون رواتب أقل من 5 آلاف ريال بنسبة 7.2% بانسحاب 76.899 ألف موظف أو انتقالهم لذوي الرواتب الأعلى.

وأظهرت الإحصائية وفقاً لـ”الوطن”، أن أعداد الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص ورواتبهم بين الربع الثالث من 2019 مقارنة بالربع الثالث 2018، انخفضت بنسبة 2.8% بعد انسحاب حوالي 47.514 موظفا من القطاع أغلبهم من ذوي الرواتب التي تقل عن 5 آلاف ريال، حيث انخفض عدد موظفي القطاع الخاص السعوديين من 1.718.824 في الربع الثالث من 2018 إلى 1.671.310 في الربع الثالث من 2019.

وأوضحت البيانات بأن عدد الموظفين السعوديين الذين يتقاضون رواتب بين 5 آلاف ريال و9999 ريال ارتفع بنسبة 2.9% بعد أن زاد عددهم من 338.794 في 2018 إلى 348.492 في 2019، بينما زاد عدد من يتقاضون رواتب تزيد عن 10 آلاف ريال بنسبة 8.5%، بعد أن زاد عددهم من 230.686 في 2018 إلى 250.373 في 2019 ليصبح مجموع الزيادة في الموظفين الذين يتقاضون رواتب تزيد عن 5 آلاف ريال حوالي 5.2% بعد ارتفاع مجموعهم من 569.480 في 2018 إلى 599.178 في الربع الثالث من 2019.