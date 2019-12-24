شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 10 أيام من الرصد.. الإطاحة بعصابة حاولت ترويج وبيع نصف مليون دولار مزيفة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض من الإطاحة بتشكيل عصابي ضم 3 أشخاص حاولوا ترويج وبيع 500 ألف دولار مزيفة.

ووفقاً لـ”عكاظ”، فإن عملية الرصد والمتابعة استمرت لـ10 أيام، وبدأت بمعلومات تلقتها شرطة الرياض، تشير إلى وجود عدد من الأشخاص يحاولون ترويج عملات أجنبية مزيفة، بسعر أقل عما هو متداول به في الأسواق.

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وجهزت العصابة المبالغ بواقع 10000 دولار في كل «رزمة»، للتحايل على الضحية، وتم وضعها في حقائب فخمة، لتتم عملية مداهمة الوكر في حي النسيم وذلك خلال الحملة الأمنية والتي عمدت إلى تطويق الموقع ونشر عدد من رجال الأمن قبل أن تتم مداهمة المنزل وضبط من بداخله وبحوزتهم المبالغ المزيفة.