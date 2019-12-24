شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نصائح مذهلة لاستخدام بيكربونات الصودا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أصبحت بيكربونات الصودا مكوّن ضروري لجميع أفراد العائلة، فهي فعالة للغاية ليس فقط في تنظيف المنزل والمطبخ، بل أيضاً لبيكربونات الصودا مكانة مهمة في طقوس الصحة والتجميل، إليك 8 نصائح لاستخدام هذا المسحوق السحري:



1- مكافحة رائحة العرق: مضادات التعرق الصناعية تسد الغدد العرقية لمنع إفراز العرق، وتؤثر هذه المنتجات على إفراز العرق وتمنع خروجه من الجسم، وهي فعالة في ذلك، ولكن منع التعرق يمنع خروج السموم من الجسم وبالتالي يصبح الجسم مسدودا، علاوة على ذلك، فإن وجود أملاح الألمنيوم والبارابين في مكونات مضادات التعرق يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي وغيره من الأورام الخبيثة.

من أجل تجنب استخدام هذه المنتجات الكيمياوية والتخلص من رائحة العرق المزعجة تحت الإبطين، استخدم بيكربونات الصودا.

ضع القليل من بيكربونات الصودا على الإبط الجاف والنظيف وستعمل كمزيل طبيعي لرائحة العرق وتدوم 24 ساعة، وهنا لا يتم منع خروج العرق بل تساعد على أن يجف بسرعة دون أن يترك أي أثر على الملابس أو تفوح منه رائحة كريهة.

2- حمام لرائحة الأقدام الكريهة: انقع قدميك المتعبتين بعد نهار طويل في محلول من الماء الفاتر وبيكربونات الصودا (3 لتر من الماء مع 3 ملاعق كبيرة من بيكربونات الصودا).

إذا قمت بعمل حمام القدمين هذا بشكل منتظم، ستختفي الرائحة الكريهة للأبد. ويساعد استخدام بيكربونات الصودا على تنعيم القدمين.

3-مكافحة قشرة الرأس: للتخلص من هذه الظاهرة المزعجة، طبقي الوصفة التالية:

بللي الشعر ثم افركي جيدا فروة الرأس ببيكربونات الصودا. اشطفيه وجففيه. جددي الاستخدام في كل مرة تريدين فيها غسل الشعر. ليس من الضروري استخدام الشامبو حيث أن بيكربونات الصودا تحل محله.

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في البداية، سيصبح الشعر جافاً ولكن هذا أمر مؤقت فقط، وسرعان ما سيصبح ناعماً وتختفي القشرة.

4- شعر صحي ولامع وحريري: يمكنك تحضير شامبو حقيقي منزلي عن طريق خلط نصف كوب من الماء وملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا وبيضة وملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض.

ضعي المزيج على الشعر المبلل ودلكي واشطفي الشعر بالماء، بعد ذلك اشطفي بالماء الحامض (لتر من الماء مع ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون).

حين تغسلين شعرك، إذا أضفت ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا إلى الشامبو، يساعد هذا في إزالة بقايا السبراي والجل ويجعل الشعر لامعاً وحريرياً، والشعر الأشقر يصبح أفتح.

5- تقشير الوجه: اصنعي مزيج من الماء وبيكربونات الصودا، يمكنك استبدال الماء بالجل المنظف، بكميات متساوية، وإذا أضفت ملعقة صغيرة من العسل يصبح المزيج ذو مزايا أفضل.

دلكي الوجه بحركات دائرية ثم اشطفيه بالماء البارد وضعي الكريم المرطب المعتاد.

6- تبييض الأسنان: للحصول على تأثير واضح، نظفي أسنانك بمزيج من الملح وبيكربونات الصودا بكميات متساوية، بيكربونات الصودا عامل مبيض ولكن لا يجب أبداً استخدامها أكثر من مرتين في الاسبوع.

7- رائحة الفم الكريهة: تخلصي تماما من الروائح الكريهة باستخدام الوصفة السابقة، أي وصفة تبييض الأسنان.

8- الأكياس تحت العينين: تخفف بيكربونات الصودا الهالات الداكنة والأكياس تحت العينين، ضعي ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا في كوب من الماء الساخن أو الشاي، اخلطي، انقعي ضمادة في المزيج وضعيها تحت عينيك لمدة 10 إلى 15 دقيقة.