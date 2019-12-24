أسباب غير متوقعة تصيبك بقشرة الرأس!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

اختلاف الفصول وتقلبات الجو تتسبب في جفاف شعرك وتعرضه للقشرة، كما أنَّ تعريض الرأس لحرارة مجفف الشعر أو مكواة الشعر بشكل مبالغ فيه، من أهم العوامل التي تساعد على ظهور القشرة، بالإضافة إلى أنَّ مستحضرات العناية بالشعر الرديئة الصنع وصبغات الشعر المتكررة وغيرها تعدُّ أيضاً من العوامل المسببة لظهور قشرة الرأس.



ورغم استخدام الكثير من المستحضرات الكيميائية المصنوعة خصيصاً لحلّ هذه المشكلة، إلا أنَّ بعض النساء لا يحصلن على النتيجة التي يبحثن عنها، لذا إليك مجموعة من الأسباب التي يجهلها كثيرون، والتي تؤدي إلى ظهور قشرة الرأس، بحسب موقع "ميديكال نيوز توداي":

1- قلة تمشيط الشعر: يقول المختصون إنَّ الأشخاص الذين يهملون تمشيط الشعر باستخدام المشط أو الفرشاة هم أكثر عرضة للإصابة بالقشرة من غيرهم، حيث إنَّ عملية التمشيط تساعد على التخلص من الجلد الميت بانتظام، وتنشِّط الدورة الدموية في فروة الرأس.

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2- الحساسية تجاه الخميرة: غالباً ما يكون الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الخميرة، أكثر عرضة للإصابة بالقشرة، ويلعب ضوء الشمس دوراً مهماً في منع تشكل الخميرة، وهذا ما يفسر زيادة مشكلة القشرة في فصل الشتاء وتراجعها خلال الصيف.

3- جفاف الجلد: يعدُّ جفاف الجلد من أهم العوامل المسبِّبة لقشرة الرأس، ففي فصل الشتاء تكون البشرة أكثر عرضة للجفاف، خاصة مع استخدام وسائل التدفئة في المنزل.

4- التهاب الجلد الدهني: يؤثر التهاب الجلد الدهني في مناطق عديدة من البشرة، بما في ذلك الأذنان والصدر والحاجبان وعلى جانبي الأنف، وعادة ما تكسو الجلد قشور بيضاء أو صفراء اللون في هذه الحال.

5- الملاسيزية: الملاسيزية عبارة عن نوع من الفطريات تعيش على فروة الرأس، وفي الأحوال العادية لا تسبب أي مشكلة، لكنها تخرج في بعض الأحيان عن السيطرة، وتتغذى على الزيوت التي تفرزها بصيلات الشعر، ما يؤدي إلى جفاف فروة الرأس وتشكُل القشرة.

6- النظام الغذائي: يقول الخبراء إنَّ الأشخاص الذين لا يتناولون ما يكفي من الأطعمة، التي تحتوي على الزنك والفيتامين "بي" B وبعض أنواع الدهون، عادة ما يكونون عرضة للإصابة بقشرة الرأس.