تعرف على فوائد الاستحمام بالمياه الباردة!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قد يفضل الكثير من الناس استعمال الماء الدافئ في الاستحمام خلال الصيف والشتاء أيضاً، وقد يكون من أكثر المواقف صعوبة التي يقع فيها بعضنا أن تقل درجة حرارة المياه خلال الاستحمام.

ولكن الأبحاث العلمية تؤكد أن استخدام المياه الباردة عند الاستحمام في كل فصول العام، له 5 فوائد ستجعلك تغير نظرتك لها ، وتتحمل البرودة. وإليكم هذه الفوائد: Advertisements 1- المياه الباردة تساعد على حرق الدهون الموجودة في منطقة الفخدين والعنق. 2- تعزيز تدفق الدم في الجسم. 3- يجنبك الشعور بالتهابات المفاصل بعد ممارسة الرياضة. 4- تقوية نظام المناعة والحماية من تصلب الشرايين. 5- يجعل مظهر شعرك وبشرتك أكثر لمعاناً.

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