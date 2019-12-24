عادات يومية غير متوقعة تسبب لك البدانة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

من المعروف أن الإكثار من تناول بعض أنواع الأطعمة كالدهون والحلويات والنشويات يؤدي إلى زيادة الوزن، وخاصة إذا ترافق ذلك مع الكسل وقلة الحركة والنشاط البدني.



إلا أن هناك عادات سلبية يداوم عليها الكثيرون بشكل يومي، دون أن يدركوا أنها تساهم بشكل كبير في زيادة الوزن والإصابة بالبدانة. وفيما يلي مجموعة من هذه العادات بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- السرعة في تناول الطعام

من المعروف أن قضم قطع كبيرة من الطعام وابتلاعها بشكل سريع يؤدي إلى تناول كميات كبيرة من الأطعمة، ومن الأفضل قضم أجزاء صغيرة من الشطيرة على سبيل المثال، وطحنها داخل الفم لوقت طويل نسبياً، مما يمنحك الشعور بالشبع، دون أن تكون قد تناولت سوى القليل من الطعام.

2- عدم تناول كميات كافية من الماء

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أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أقل من المياه خلال النهار، هم أكثر عرضة لاكتساب الوزن الزائد، وذلك لأن الماء يساعد على الشعور بالشبع ويبقي المعدة ممتلئة لبعض الوقت.

3- تناول الطعام في صحون كبيرة

من البديهي أن تناول الطعام في صحون كبيرة الحجم، سيجعلك تملأ الصحن بكميات أكبر من الطعام، لذلك إذا كنت تفكر في خسارة الوزن، فمن الأفضل استخدام الصحون الصغيرة لتناول الطعام بشكل دائم.

4- عدم الحصول على قدر من الراحة

لا تقتصر أسباب البدانة واكتساب الوزن الزائد على عادات تناول الأطعمة، فهناك أسباب أخرى، مثل عدم الحصول على القدر الكافي من النوم، فمن المعروف أن الجسم يستمر بحرق الدهون حتى خلال النوم، لذلك ينصح بالنوم لمدة 8 ساعات على الأقل، لمنح الجسم فرصة للراحة والتخلص من الدهون الزائدة.

5- الخروج برفقة الأصدقاء

على الرغم من أن الخروج برفقة الأصدقاء والقيام بأنشطة معينة معهم أمر ضروري من وقت لآخر، إلا أنك يجب أن تنتبه إلى أن ما يتناوله أصدقاؤك ينعكس عليك بشكل سلبي أو إيجابي، فإذا كانو معتادين على الأطعمة والمشروبات غير الصحية، ستجد نفسك بشكل تلقائي وقد اندمجت معهم بهذه العادة، ويفضل اختيار الأصدقاء الذين يهتمون بصحتهم ورشاقتهم لمرافقتهم.