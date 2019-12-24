- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النوم بارتداء الجوارب يؤثر صحة العينين.. هل هذا صحيح! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تعرض مناطق الجسم المختلفة للبرودة من أكثر الأشياء التي تزعج الفرد، ولذلك نحاول خلال فصل الشتاء إرتداء الملابس الثقيلة، ولكن تصبح هناك مشكلة كبيرة عندما نقوم بخلع الجوارب عند النوم.
والكثير من الناس تربط طوال الوقت بين صحة العين وإرتداء الجوارب عند النوم، ولكن هل بالفعل هذه العلاقة حقيقية؟
ولكن الأبحاث العلمية أظهرت المميزات والعيوب لإرتداء الجوارب، ونعرضها لكم في هذه النقاط التالية:
المميزات:
1- حماية القدم من البكتريا والعدوى الفطرية.
2- منع جفاف وتقشف القدمين.
3- منع تعرق القدمين.
العيوب:
1- إذا كانت الجوارب ضيقة فهذا قد يؤدي إلى احتباس الدم وعدم وصوله إلى أصابع القدمين.
2- إرتداء الجوارب على قدم غير نظيف قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى البكتيرية.
كانت هذه تفاصيل خبر النوم بارتداء الجوارب يؤثر صحة العينين.. هل هذا صحيح! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.