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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خسرت 16 كيلو بعد تناولها هذه الوصفة لمدة شهر.. فما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
النظام الغذائي الذي نعرضه أمامكم اليوم هو اختراع صيدلي اعتمده مع زوجته وخسرت بعده 16 كيلوغرام خلال شهر واحد!
نتيجة مذهلة جعلت العلم يدقق في تفاصيل هذا الريجيم المؤلف من الموز في الصباح ومياه الليمون الدافئ أيضًا. إذ تبين أن شرب ماء الليمون الدافئ عدة مرات خلال اليوم, سيؤدي إلى نتائج مذهلة في غضون أسبوعين.
وفي تفاصيل الحمية, يمكنكم على الفطور تناول أكثر من حبة الموز، شرط أن لا تكون الكمية أكثر من اللازم. وإذا كنتم لا تحبون الموز، يمكنكم اختيار نوع آخر من الفواكه.
من ثم يجب أن يكون الغداء والعشاء منتظمًا في الأوقات والكميات مع تجنب الأطعمة المقلية والدسمة. ومن المستحسن عدم تناول الطعام بعد 18 ساعة من العشاء ما عدا ماء الليمون الدافئ طيلة النهار.
– القائمة:
الإفطار: خليط الموز والجريب فروت أو البرتقال وكوب من الشاي الأخضر
الغداء: 2 بيضة مسلوقة ، سلطة مختلطة كبيرة مصنوعة من الجزر و القرنبيط والبصل والطماطم و الخس
وجبة خفيفة : حفنة من المكسرات
العشاء: صدر دجاج مطبوخ مع الجزر أو البطاطا بدون زيت أو خبز
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