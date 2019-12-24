ما هي فوائد نواة التمر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

التمر يعد من الثمار ذات الطعم الرائع والمذاق المميز فهو يتميز بطعم حلو مما يجعل الجميع يحبونه ويعشقونه بشكل كبير وهو عنصر أساسي على كل مائدة خصوصا في شهر رمضان الكريم فالجميع يعمل بوصية الرسول التي أوصانا بها وهي ضرورة تناول التمر وخصوصا على الريق وقبل وجبة الإفطار والعمل بتلك الوصية يعود علينا بفوائد صحية جمة.



فتناول التمر يعمل على إمدادك بالطاقة وبداية يومك بشكل صحي حيث يحتوي علي نسبة عالية جدا من السكريات الطبيعية التي تمدك بالطاقة الكافية لإستكمال نشاطاتك اليومية كما أن التمر يحتوي على بشكل قوي وفعال ويقضي على مشاكله المزعجة كالإمساك الذي يقضي عليه التمر سريعا وفي الحال حتى نواة التمر لها العديد والعديد من الفوائد والإستخدامات والتي سوف نسردها عليكم.

فوائد نواة التمر

لها العديد والعديد من الفوائد والإستخدامات والتي يسعدنا بكل تأكيد أن نسردها عليكم وعند معرفتكم بفوائد وإستخدامات نواة التمر المذهلة لن تقوموا أبدا برميها مهما كانت الأسباب وتتمثل إستخدامات وفوائد نواة التمر في الآتي-

1-(تعمل على إنبات الرموش وكثافتها وتقوية البصر )

وذلك من خلال تحميص نواة التمر علي النار قليلا وإضافة بعض من زيت الخروع ووضعها علي رموش العين تقوم في الحال بإنبات الرموش كما أثبتت الكثير من الدراسات علي أن تلك الوصفة تعمل علي تقوية النظر بشكل قوي وآمن وطبيعي

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2-(تعمل على إنبات الشعر وكثافته)

وذلك من خلال تحميصها كما هو مذكور بالأعلي ثم إضافة القليل من زيت الزيتون الدافئ ويدلك بذلك الخليط بصيلات الشعر جيدا وعند الإستعمال المتكرر لتلك الوصفة سوف يعمل ذلك علي إنبات الشعر وزيادة كثافته ونعومته وطوله

3-(نواة التمر مفيدة جدا للمرأة الحامل)

حيث يتم طحن نواة التمر وتناولها علي هيئة مشروب دافئ وذلك المشروب يعمل علي تغذية المرأة الحامل وإمداداها بالطاقة اللازمة ونمو الجنين بشكل طبيعي كما أن ذلك المشروب يعد مدر جيد للحليب

4-(نواة التمر مفيدة جدا في مرحلة ما بعد الولادة)

حيث يتم طحن نواة التمر وإستعمالها كبخور في بعض البلدان وقد إكتشف العلماء أن ذلك يعمل علي إعادة الرحم إلي مكانه الطبيعي سريعا كما يخفف من آلام المفاصل والعظام التي تشتكي منها المرأة بعد الولادة

5-(تعمل نواة التمر على تخفيف آلام الأسنان)

وذلك من خلال وضعها بالفم مدة طويلة فيعمل ذلك علي القضاء علي آلام الأسنان سريعا وفي الحال وذلك بسبب تميزها بطعم مر يقضي علي آلام الأسنان في الحال.