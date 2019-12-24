هذا ما يحدث إذا تناولت العسل والقرفة كل صباح!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

مزيج العسل والقرفة يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض. ويعزز هذان المكونان الجهاز المناعي ويحسنان وظائف الجسم.



إليك الأسباب التي تدعوك لتناول العسل والقرفة مع شريحة من الخبز على الإفطار.

1- اضطرابات القلب

العسل منشط فعال جداً يحفز القلب وينشط الدورة الدموية، وهو ممتاز للرياضيين. وهو أيضاً دواء طبيعي يساعد في الحد من مستوى الكولسترول لأنه غني بمغذيات مثل الكالسيوم والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تنظف الشرايين وتمنع تراكم الدهون.

وقد اكتشف باحثون أن العسل يحتوي على نفس كمية مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها السبانخ والتفاح والفراولة. وقد راقبوا 25 رجلاً كانوا يتناولون 4 ملاعق كبيرة من العسل المخفف بكوب من الماء يومياً لمدة 5 أسابيع.

النتائج: خفف هذا العلاج وجود الدهون في الأوعية الدموية، حيث أن مضادات الأكسدة في العسل لها خصائص منقية. وعلى الرغم أنه لم يخفّض نسبة الكولسترول بطريقة كبيرة، إلا أن هذا العلاج فعال كوقاية.

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الى ذلك، القرفة غنية أيضاً بمغذيات ومضادات أكسدة تساعد في تقوية القلب وتحسين الدورة الدموية وضربات القلب وتخفيض الكولسترول.

2- جهاز المناعة

تناول كل صباح شريحة من الخبز مدهون عليها العسل والقرفة. فهذان المكونين مضادان للبكتيريا وغنيان بالمغذيات والفيتامينات التي تقوي الجهاز المناعي وتحمي الجسم من البكتيريا والفيروسات.

في الواقع، العسل غني بالغلوكوز الذي يعطي الطاقة للجسم ويعزز سير وظائفه، في حين أن القرفة تساعد في امتصاص الغلوكوز من قبل الخلايا. إلى جانب ذلك، العسل والقرفة غنيّان بمضادات الأكسدة التي تحيد الجزيئات الحرة التي تضر بالخلايا الصحية في الجسم مما يؤدي إلى الأمراض.

3- آلام المعدة

بفضل خصائصها الملطفة، تحفز القرفة الغدد اللعابية والغشاء المخاطي في المعدة لتحسين الهضم. وهي أيضاً مضادة للتشنج فعالة جداً وتساعد في تخفيف التشنجات المؤلمة في المعدة ومنع مشاكل مثل الغثيان والإسهال والانتفاخ والقيء.

أما العسل، فهو يسهل الهضم ويحفز الكبد ويخفف آلام المعدة والإمساك.