ما هي أسباب إحمرار العين؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

احمرار العين قد يكون السبب الأساسي فيها هو الحساسية التي يصاحبها حكة فى العين وحرقة مؤلمة وعادة ما يكون سبب الحساسية هو خلل في الجهاز المناعي.



والخلل الذي يحدث في الجهاز المناعي للعين يتسبب في اطلاق ما يسمى بالهستامين ومواد أخرى تفرزها العين تحول العين للون الأحمر ويصاحبها حكة في العين وهو ما يعرف بالملتحمة المسببة لإحمرار العين مع الحكة فيها.

– من الممكن أن يكون احمرار العين بسبب التهاب الجفن الذي يؤدى لحدوث الاحمرار مع حكة في العين وتكون قشرة في رموش العين.

Advertisements

للوقاية وعلاج العين من الاحمرار نعرض عدة طرق لعلاج احمرار العين

1- يتم وضع كمادات مياه باردة لمنع حدوث ورم في العين مصاحب للاحمرار باستخدام مكعبات الثلح في قطعة قماش نظيفة.

2- استعمال قطرة مناسبة التى تحتوى على الهيستامين ووضع قطرة فى العين 4 مرات يومياً.

3- يمكن شرب كمية كبيرة من المياه لأن احمرار العين قد يكون أحياناً بسبب الجفاف.

4- يمكن استخدام شرائح البطاطا الباردة ووضعها على العين حيث أنها تحارب احمرار العين وتمنع وجود الهالات السوداء.