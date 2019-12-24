شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو الحزام الناري وأعراضه وطرق علاجه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الحزام الناري أو ما يعرف (الهربس العصبي) هو التهاب فيروسي حاد في الجلد يظهر على هيئة حويصلات في مسار عصب حسي معيّن.



و يتميّز بوجود ألم شديد لذا يسمى ب (الحزام الناري ) حيث أنّه يأخذ جزء محدّد من الجلد تبعاً للعصب المصاب و كأنّه حزام يفصل هذا الجزء الشديد الألم و الأحمر اللّون، كأنّه نار، عن باقي الجسم.

الفيروس المسبّب له هو Varicella-Zoster Virus و هو نفس الفيروس الذي يسبّب الإصابة بمرض الجديري المائي، عند الإصابة للمرّة الأولى بالجديري يظل الفيروس كامناً في العقد العصبيّة لعدّة سنوات، و عندما يعاد تنشيطه يسير الفيروس مع الأعصاب ليصل إلى الجلد في صورة الهربس العصبي.

و عادةً يكون سبب تنشيط الفيروس غير معروف، لكنّه يرتبط بالسّن (أكثر انتشاراً فوق سن الخمسين) ، ضعف المناعة لأي سبب ، و التعرّض لتوتر و انفعال شديد.

الأعراض:

- طفح جلدي على هيئة حويصلات تظهر بعد حدوث احمرار شديد بالجلد، فتصبح الحويصلاتمحاطة بجلد شديد الاحمرار، بعد 1-2 أسبوع تجف هذه الحويصلات مكونة قشور، ثم تبدأ تلك القشور في التساقط تدريجيا حتى تختفي تماما بعد 2-3 أسابيع.

- يتميّز هذا الطفح الجلدي أنّه في جهة واحدة من الجسم، أكثر المناطق التي تصاب بالفيروس هي منطقة الصدر و الجذع. و أحياناً تصاب منطقة الوجه و الرقبة و التي قد تؤدي لحدوث مضاعفات في الفم أو العين، و أحياناً يحدث شلل في الوجه ، فقدان السمع ، فقدان التذوّق في جهة واحدة من اللّسان.

- ألم شديد أو وخز ناري: يكون مصاحبا للطفح الجلدي أو يسبقه.

- تضخم في الغدد الليمفاوية: التابعة للجزء المصاب.

أعراض أخرى قد تصاحب المرض:

- ارتفاع درجة الحرارة.

- إحساس بالضعف العام.

- صداع.

- ألم بالمفاصل.

- ألم بالبطن.

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- يعتمد تشخيص الهربس العصبي على ظهور الطفح الجلدي المميّز له في شخص قد أصيب سابقاً بالجديري المائي.

المضاعفات:

- التهابات بكتيرية للجلد المصاب.

- فقدان حاسة التذوق.

- فقدان النظر.

- فقدان السمع.

- شلل في الوجه.

- تكرار حدوث المرض، لكن نادراً ما يحدث ذلك حيث أن 99% من الحالات لا يتكرّر حدوث المرض بعد الشفاء منه.

العلاج:

- غالبا يتم الشفاء من الهربس العصبي تلقائيّاً دون علاج محدّد للمرض نفسه. فقط يكون العلاج لأعراض المرض.

- مضاد للفيروسات: يساعد في تقليل مدة المرض، الألم، و أيضا المضاعفات المحتملحدوثها، كما يعتبر حماية للمريض إذا كان يعانى من نقص المناعة، و يفضل استخدامه خلال 24 ساعة من ظهور الألم، و يكون في صورة أقراص تؤخذ 4-5 مرات يوميا لمدة 10 أيام، و أحيانا يعطى حقن بالوريد إذا كان المريض يعانى من نقص شديد في المناعة.

- مسكنات: لتهدئة الألم، كما يساعد أيضا على تهدئة الألم عمل كمادات باردة على الجلدالمصاب.

- مطهرات موضعية: مثل الكحول تركيز 70% ، حيث يجب تطهير الجلد المصاب، و يجب التنبيه على المريض عدم إعادة استخدام الأدوات الشخصية له إلا بعد تطهيرها عن طريق الغسيل في ماء مغلي.

الوقاية من المرض:

- عدم ملامسة الأدوات الشخصية للمصاب إلا بعد الغسيل في ماء مغلي.

- الإبتعاد و عدم ملامسة جلد الشخص المصاب خاصّة فترة تواجد الحويصلات لمنع انتقال العدوى (خاصة للسيدات الحوامل).

- إعطاء لقاح الجديري المائي للأطفال.