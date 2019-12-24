تعرف على فوائد شرب خل التفاح مع الماء!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يحتوي خلّ التّفّاح على المادّة الفعّالة المعروفة باسم حمض الأستيك Acetic Acid أو حمض الخلّ، ولهذا الحمض العديد من الفوائد، إلّا أنَّهُ لا بُدَّ من الحذر عند استخدام خلّ التُفّاح فهو مازال بحاجةٍ إلى المزيد من الدّراسات والأبحاث للتّأكّد من صحّة استخدامه في بعض المجالات، ولذلك يجب استشارة الطّبيب ومراجعته إذا ما ظهرت أيَّ مشاكل عند شرب الخلّ.



أمّا بالنسبة للماء فإنَّ فوائده معروفة للجميع، من تنشيط الدَّورة الدَّمويّة، وترطيب الجسم وتنقيته من السّموم، ولشرب الماء مع الخلّ فوائد سنذكرها في هذا المقال.

Advertisements

فوائد شُرب خلّ التُّفّاح مع الماء

- تخفيف الوزن: وذلك ما أثبتته دراسة أجريت على مجموعة من الأشخاص ممّن لديهم زيادة في الوزن في اليابان، فقد تّمَّ تقسيم هؤلاء الأشخاص إلى ثلاث مجموعات، وتَّمّ توحيد عدد السُّعرات الحراريّة ونوعيّة الطّعام لكُلّ فرد في كُلّ مجموعة، وأعطيت كُلّ مجموعة كميّات مُختلفة من حمض خلّ التّفّاح، واحدة من المجموعات أعطيت كميّة مُخفّفة من حمض الخلّ، والثّانية كميّة مُركّزة منه، أمّا الثّالثة فلم تُعطى أيّ كميّة من حمض الخلّ، واستمرّت التّجربة لمُدَّة اثنا عشر أسبوعاً، وكانت النّتيجة أنّ المجموعة الأولى خسرت ثلاثة باوندات من الوزن، والمجموعة الثّانية خسرت أربعة باوندات، والمجموعة الثّالثة اكتسبت باونداً واحداً.

- تقليل الدّهون في الدَّم: فقد وجد أنَّ لخلّ التّفّاح القُدرة على تقليل معدل الكولسترول في الدَّم، إلّا أنَّهُ مازالت تُجرى دراسات للتّأكّد من سلامة استخدامه من قبل الإنسان لهذا الغرض، ووجد أنَّهُ يحمي خلايا الكبد من الضّرر النّاتج عن الجذور الحرّة Free Radicals.

- تنظيم مستوى السُكّر في الدَّم: يُقلّل الخلّ من مستوى جلوكوز الدَّم بحسب بعض الدّراسات، لكنّهُ مازال بحاجة إلى دراسات إضافيّة للتّأكّد من فاعليّته في هذا المجال، ومن سلامة استخدامه من قِبل مرضى السُكّريّ.

- منع تلف طبقة مينا الأسنان: يحتوي خلّ التُّفّاح على كميّة من حمض الأستيك ذات الرّقم الهيدروجينيّ pH3، وبما أنَّ الرّقم الهيدروجينيّ المُتعادل هو سبعة فإنَّ الأحماض تمتلك قيماً أقلّ، والأحماض تتسبّب في تحلّل طبقة المينا، والتّعرّض المُستمّر والمُتكرّر للأحماض من شأنه إزالة هذه الطّبقة الَّتي تحمي الأسنان من التّسوّس، ولذلك من المُفيد تخفيف الخلّ بالماء لضمان عدم تلف الأسنان وتضرّر المعدة، مع الحصول على الفوائد الَّتي يوفّرها خلّ التُفاح.