ما أسباب ظهور الثآليل وكيفية علاجها؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تستلزم الإصابة بالثآليل استشارة الطبيب في بعض الحالات، هي: الثآليل المتغيرة أو المصحوبة بنزيف أو التي تصيب الوجه أو مرقد الظفر أو الأعضاء التناسلية.



نصحت مجلة "الصيدليات الحديثة" الألمانية باستشارة الطبيب أيضاً إذا أصابت الثآليل الأطفال الأقل من أربع سنوات والحوامل ومرضى السكري.

يشار إلى أن الثآليل عبارة عن نتوءات خشنة الملمس وصلبة تنمو على سطح الجلد وتظهر بعدة أشكال وأحجام وأعداد مختلفة، وتنشأ مثلاً بسبب المشي بأقدام عارية على جوانب حمّام السباحة.

هناك أنواع عدة من العلاجات اعتماداً على عمر المريض ونوع التؤاول.

1- الثآليل العادية: يمكن علاجها عند الأطفال بالمنزل حيث ينصح بوضع حمض السيلاسيليك أما سائلا أو هلاميا أو لاصقا على التؤلول وعادة يكون هذا العلاج غير مرح وكما قد يحتاج لأسابيع عدة للحصول على النتيجة المرضية لكن في حال التهاب الثآليل أثناء العلاج فإنه يجب ايقافه ولو مؤقتاً أما بالنسبة للبالغين والأطفال الأكبر سناً فإنه عادة ما يفضل استخدام المعالجة بالتبريد (التجميد) وهذه الطريقة هي غير مؤلمة جداً ونادرا ما تسبب في ترك تندبات لكن عادة ما يتطلب إلى تكرار العلاج فترة فاصلة تقدر 1-3 أسابيع، أيضاً الجراحة بالليزر والتي قد تستخدم لعلاج الثآليل العنيدة التي لم تستجب لأي نوع من وسائل العلاج الأخرى.

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3- الثآليل القدمية: وهي صعبة العلاج لأن التؤلول يكون تحت الجلد ويتضمن العلاج هنا استخدام لاصقات حمض السيلاسيليك ووضع مواد كيميائية أخرى على التؤلول أو استخدام أحد العلاجات الجراحية مثل الجراحة بالليزر أو الجراحة العادية، كما وقد ينصح الطبيب بانتعال أحذية أخرى لتخفيف الضغط على التؤلول وبابقاء القدم جافة حيث إن الرطوبة تسمح للثآليل بالانتشار.

3- الثآليل المسطحة: وعادة تكون بأعداد كبيرة لأنها تعالج بالطرق المذكورة سابقاً لذلك عادة ما ينصح بطريقة التقشير باستخدام مواد تستخدم يومياً كحمض السلاسيليك ويتطلب الأمر زيارة عيادة الطبيب بشكل دوري لاجراء العلاجات الجراحية والتي تكون ضرورية أحياناً.

ما هي بعض علاجات الثآليل الأخرى:

هناك أنواع من الليزر المستخدم لعلاج الثآليل حيث يدمر العلاج بالليزر بعض أنواع الثآليل هناك طريقة أخرى وهي حقن كل تؤلول بعقار يسمى Bleomycin وقد يكون حقنه مؤلماً كما قد يكون له آثار جانبية أخرى.

المعالجة المانعة: Immunotherapy

والتي تحفز الجسم لاستخدام جهاز الرفض عنده وهناك العديد من أنواع المعالجة هذه والتي يتم استخدامها فإحدى الطرق هي جعل المريض متحسسا لمادة كيميائية معينة والتي تدهن على التؤلول ثم يكون الجسم رد فعل تحسسياً بسيطاً حول التؤلول المعالج وقد يؤدي هذا إلى زوال التؤلول تماماً.