أول تعليق من أسرة جمال خاشقجي على أحكام الإعدام بشأن قتلة الكاتب الراحل

دبي - بواسطة محمد فارس © ASSOCIATED PRESS



علق صلاح جمال خاشقجي، نجل الكاتب الراحل، في حسابه على «تويتر»، على حكم القضاء السعودي بشأن قتلة والده، قائلًا: «القضاء أنصفنا اليوم، ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكل مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة».3

وتابع: «إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن ابناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له».

وكشف شلعان الشلعان؛ وكيل النيابة العامة السعودية، أن المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، تم التحقيق معه ولم تُوَجه له اتهامات؛ لعدم وجود أي دليل ضده، في قضية مقتل جمال خاشقجي.

وأعلن وكيل النيابة العامة، في نؤتمر صحفي، الاثنين، أنه إلحاقًا للبيانات السابقة بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي؛ فإن المحكمة الجزائية أصدرت حكماً بقتل 5 أشخاص من الـ 11 شخصًا الذين وجّهت إليهم الاتهامات.

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وقال إنه صدرت أحكامٌ بسجن 3 من المدعى عليهم؛ لتسترهم على الجريمة بلغت في مجملها 24 عاماً، ورد الدعوى التعزيرية ضدّ 3 من المدعى عليهم؛ لعدم ثبوت إدانتهم بالحق العام والخاص.

وأضاف «الشلعان»؛ أنه تمّ حفظ الدعوى في حق 10 أشخاص؛ لعدم كفاية الأدلة، مؤكدًا أن هذه الأحكام لن تعتبر قطعية إلا بعد تصديقها من محكمة الاستئناف، وستعلن الأسماء بعد تصديق الحكم.

وأبان أن المملكة أرسلت إلى تركيا 13 إنابة قضائية لتزويد الجانب السعودي بما يتوافر لديهم من معلومات وأدلة ولم تصلنا إلا إنابة واحدة بحق القنصل السعودي محمد العتيبي؛ الذي تمّ الإفراج عنه من النيابة العامة، وتضمنت هذه الإنابة شهادة شهود أتراك، أنه كان معهم وقت وقوع الجريمة؛ حيث يتمتع بإجازة رسمية.

وأشار إلى أن القضية كانت في 9 جلسات، وفي الجلسة العاشرة صدر الحكم، وجميع الجلسات تم حضورها من قِبل أبناء خاشقجي؛ ومحاميه، وممثلي سفارات الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة، وممثل عن تركيا، وحقوق الإنسان السعودية، ووسائل الإعلام المحلية.