شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثى تقتل 31 يمنيًا بينهم أطفال خلال نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات "منظمة غير حكومية"، 260 انتهاكًا بينها 31 حالة قتل ارتكبتها ميليشيات الحوثى الانقلابية خلال نوفمبر الماضى فى 6 محافظات يمنية.

وأوضحت الشبكة فى تقرير لها بالتعاون مع 13 منظمة دولية، أن الانتهاكات توزعت فى محافظات "تعز - الحديدة - إب - الضالع - صنعاء – الجوف"، منوهة بأن فرق الرصد التابعة للشبكة سجلت 31 حالة قتل بينهم 6 أطفال وامرأة، نتيجة القصف والقنص المباشر والألغام التى زرعها الحوثيون، بالإضافة إلى 24 حالة إصابة للمواطنين بينهم 11 طفلًا و8 نساء.

وأضافت أن حالات الاختطاف والإخفاء القسرى التى طالت المدنيين بلغت 89 حالة بينهم أطفال ومسنين، بالإضافة إلى رصد 39 حالة اعتداء قام بها مسلحو الحوثى ضد منازل مواطنين، و27 حالة مداهمة ونهب لمنازل المواطنين، وتضرر 9 مركبات خاصة بالمواطنين نتيجة الألغام الأرضية التى تزرعها المليشيات.

Advertisements

ولفتت إلى أن المليشيات الانقلابية أغلقت 36 محلًا تجاريًا فى محافظتى "صنعاء – إب"؛ بسبب رفض مالكى المحالات دفع إتاوات مالية، وأغلقت ثلاثة مساجد، فضلًا عن توثيق 36 انتهاكًا حوثيًا طال المنشآت التعليمية والتربويين توزعت بين إغلاق 9 مدارس خاصة، وفصل 27 تربويًا بشكل تعسفى وغير قانونى.