شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يهدم منزلين جنوب القدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال فى القدس تساندها قوة معززة من جيش الاحتلال، اقتحمت "خلة عبد" فى بلدة المكبر ساعات الفجر، وشرعت بهدم منزلين تعود ملكيتهما لعائلة شقيرات، وذلك بحجة البناء غير المرخص.

وكانت بلدية الاحتلال، قد أخطرت المقدسى جمال عطا عليان من بلدة العيسوية، يوم أمس بهدم منزله، لنفس الذريعة.

وبحسب منظمات حقوقية، هدمت قوات الاحتلال، منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية شهر أكتوبر المنصرم 225 منزلا فى الضفة بما فيها القدس.

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وغالبا ما يلجأ المقدسيون، للبناء بدون ترخيص كوسيلة أخيرة لأجل تلبية احتياجاتهم الأساسية ونتيجة للنمو السكاني، ويضطرون لهدمها فيما بعد بأيديهم تجنبا لدفع تكاليف الهدم العالية.

ومع أن، "البناء بدون ترخيص" يبدو أنه مبرر وحيادى، إلا أنه فى حقيقة الأمر أبعد ما يكون عن الحيادية، حيث أن لجان التخطيط الإسرائيلية تقصى الفلسطينيين بشكل ممنهج من مخططات التنظيم والبناء بالإضافة إلى التكاليف العالية التى يتطلبها الحصول على ترخيص.

ويمثل هدم المنازل، ركنا أساسيا فى السياسة الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينتهم ضمن سعى الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقى البطيء.

وتؤثر سياسة هدم المنازل، على حياة عشرات آلاف المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم ويعيشون تحت خطر الهدم المحدق.