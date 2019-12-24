محتجون عراقيون يغلقون البوابة الرئيسية لميناء المعقل وسط البصرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق محتجون عراقيون، اليوم الثلاثاء، البوابة الرئيسية لميناء المعقل وسط البصرة.
كما أقدم متظاهرون، على غلق محطة كهرباء الخيرات فى كربلاء واحتجاز الموظفين فى داخلها، وفق قناة السومرية نيوز.
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