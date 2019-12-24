شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى: أحكام قضية خاشقجى تؤكد حرص السعودية على محاسبة المتورطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى بصدور الأحكام الابتدائية، التى أصدرتها المحكمة الجزائية فى الرياض أمس، بشأن قضية مقتل الصحفى جمال خاشقجى، مؤكداً بأن صدور هذه الأحكام تجسد التزام المملكة العربية السعودية بمحاسبة كل المتورطين فى هذه القضية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيان رئيس البرلمان العربى اليوم، الذى أكد إن هذه الأحكام الصادرة أكدت حرص المملكة فى ظل القرارات الحاسمة التى أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن هذه القضية والتى قضت بمحاسبة كل من تورط فيها وتقديمه للمحاكمة العادلة لينال جزاءه الرادع، مؤكداً موقف البرلمان العربى الرافض لأى استهداف من قبل أى دولة أو جهة كانت للمملكة العربية السعودية والتدخل فى شؤونها الداخلية من خلال التعليق على الأحكام القضائية التى تصدر عنها.

وجدد رئيس البرلمان العربى تضامن البرلمان العربى ووقوفه التام مع المملكة ضد كل من يحاول استغلال هذه القضية وتسييسها للمساس بسُمعة ومكانة المملكة وقيادتها، بوصفها دولة محورية وركيزة أساسية فى الحفاظ على الأمن القومى العربى، وما تمثله من قوة داعمة لقضايا الأمة العربية والإسلامية ورادعة لمن يحاول العبث بأمن واستقرار العالمين العربى والإسلامي، وجهودها الكبيرة والمقدرة فى حفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة التطرّف والإرهاب، وترسيخ السلام والاستقرار فى المنطقة والعالم.