شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عملية عسكرية فى العراق لفرض الأمن بديالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الثلاثاء، بانطلاق عملية عسكرية لفرض الأمن فى ناحية ابى صيدا بمحافظة ديالى. وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن فوج استطلاع تابع لفرقة الرد السريع نفذ، صباح اليوم، عملية عسكرية لفرض الأمن في ناحية ابي صيدا (30 كيلو متر شمال شرقي بعقوبة مركز محافظة ديالى)، مضيفا أن العملية تهدف إلى فرض الأمن والتمركز بالناحية.

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