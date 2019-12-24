شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تنفى استهداف أحد المقار الحكومية بالكوفة بالمولوتوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى قائد شرطة النجف بالعراق، اللواء غانم العنكوشى، ما تردد بشأن استهداف أحد المقار الحكومية فى مدينة الكوفة جنوب العاصمة (بغداد) بقنابل مولوتوف، مؤكدا أن الدوائر الحكومية بالمحافظة مؤمنة بالكامل.

وأوضح العنكوشي ـ في تصريحات أوردتها قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ أنه تم الاتفاق مع المتظاهرين السلميين على عدم غلق الطرق، منوها بأن كل طرق وجسور المحافظة مفتوحة باستثناء جسر الإسكان الذي لا يزال مغلقا منذ انطلاق التظاهرات.

وقال قائد شرطة النجف، إنه تم إيجاد أماكن بديلة للدوائر الحكومية القريبة من ساحات التظاهر، لحين عودة الأمور إلى طبيعتها في المحافظة.

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