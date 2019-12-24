شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 13 مقدسيا ويحطم نصبا تذكاريا فى العيسوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء 13 مقدسيا وحطمت نُصبا تذكاريا فى بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأفاد عضو لجنة المتابعة في العيسوية رائد أبو ريالة بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم واسعة طالت عددا من المنازل، تخللها عمليات اعتداء وتخريب.

كما داهمت حي الشهيد محمد كايد في البلدة وشرعت بتحطيم النصب التذكاري للشهيد محمد سمير عبيد، بعدما نصبه نشطاء من العيسوية.

وكانت عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي أطلقت - مساء أمس - القنابل الغازية المسيلة للدموع بشكل عشوائي صوب منازل الفلسطينيين في العيسوية خلال مواجهات مع الشبان.

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