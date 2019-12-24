شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 جنود فى هجوم على قاعدة عسكرية بجنوب غرب الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 8 جنود على الأقل حتفهم وأصيب آخرون بجروح فى هجوم شنته حركة الشباب الصومالية على قاعدة عسكرية بجنوب غرب الصومال.

وذكر راديو "شابيلى" الصومالى اليوم الثلاثاء أن الحركة المتمردة شنت هجوما على القاعدة، اعقبه قتال بين عناصر الحركة وقوات الأمن، فيما اضرم المسلحون النار في عدد من المركبات العسكرية والمدنية.

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