إسرائيل تهدم منزلين جنوبي القدس

القدس/ فاطمة أبو سبيتان/ الخليج 365-

هدمت آليات البلدية الإسرائيلية في مدينة القدس، الثلاثاء، منشأتين في بلدة جبل المكبر، الواقعة جنوبي مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان لوكالة الخليج 365 أن طواقم البلدية، وآلياتها اقتحمت منطقة "خلة عبد" في جبل المكبر، حيث حاصرت عناصر من الشرطة الإسرائيلية المكان ومنعت أي فلسطيني من الوصول إليه.

وأضاف أن الآليات شرعت بهدم منزلين تعود ملكيتهما للفلسطينيين صلاح ومنتصر شقيرات (الأب والابن)، وذلك بحجة البناء غير المرخص من قبل البلدية الإسرئيلية في القدس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.