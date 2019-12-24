الجيش الإسرائيلي يعتقل قياديا في الجبهة الشعبية في الضفة الغربية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، قياديًا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من منزله بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت مدينة البيرة، واعتقلت أحمد قطامش، القيادي في الجبهة الشعبية (أحد فصائل منظمة التحرير).

Advertisements

وأضاف الشهود، إن القوات فتشت منزل "قطامش" قبل انسحابها.

ومؤخرًا اعتقل الجيش الإسرائيلي عددا من قيادات ونشطاء الجبهة الشعبية في الضفة الغربية، أبرزهم القيادية خالدة جرار.

وعادةً ما ينفذ الجيش الإسرائيلي مداهمات ليلية لمنازل الفلسطينيين، ويعتقل أفرادا منهم بدعوى أنهم "مطلوبين" لأجهزته الأمنية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.