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وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن وظائف لحديثي التخرج في تخصص الصيدلة، للعمل بالمدينة الطبية بالرياض، بمسمى (مسؤول صرف أدوية)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (صيدلة)، إجادة استخدام برامج الكمبيوتر المختلفة، معرفة الأنظمة واللوائح المعمول بها، والإلمام باللغة الإنجليزية، معرفة جيدة بالأنظمة والإجراءات الخاصة بعمل المستودعات.

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