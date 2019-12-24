هل يمكن للسجين الاستفادة من دعم حساب المواطن ؟

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف برنامج حساب المواطن، عن مدى إمكانية استفادة السجين من التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم المقدم.

وأوضح البرنامج ردا على استفسار أحد الأشخاص، أنه لا يمكن للسجين الاستفادة من حساب المواطن، حيث من شروط الأهلية أن لا يكون المستفيد سجيناً.

وكان “حساب المواطن” قد أعلن في وقت سابق إيداعه مبلغ 2.6 مليار ريال في حسابات المستفيدين عبارة عن الدعم المخصص لشهر ديسمبر.