- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
كشف برنامج حساب المواطن، عن مدى إمكانية استفادة السجين من التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم المقدم.
وأوضح البرنامج ردا على استفسار أحد الأشخاص، أنه لا يمكن للسجين الاستفادة من حساب المواطن، حيث من شروط الأهلية أن لا يكون المستفيد سجيناً.
وكان “حساب المواطن” قد أعلن في وقت سابق إيداعه مبلغ 2.6 مليار ريال في حسابات المستفيدين عبارة عن الدعم المخصص لشهر ديسمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يمكن للسجين الاستفادة من دعم حساب المواطن ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.