تعليم النماص يكرم آل قاسم

صحيفة الخليج الإلكترونية

برعاية سعادة محافظ النماص أ.حسن فراج الشهري وحضور مدير عام تعليم منطقة عسير أ.سعد الجوني وعدد من أساتذة جامعة الملك خالد ، أقام منسوبو تعليم النماص حفلا تكريميا وفاء وعرفانا لسعادة مدير تعليم النماص السابق الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن آل قاسم ببيت الطالب نظير ماقدم لخدمة العلم وأهله طيلة السنوات الماضية حيث تميزت هذه الفترة بالتميز والتطور ومواكبة ماتنشده القيادة في التعليم بمايحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، وقد امتلأت جنبات المكان بالحضور يتقدمهم سعادة مدير التعليم أ.عمر بن هجاد الغامدي، وشيوخ وأعيان المحافظة من القطاعات الثلاثة وعدد كبير من منسوبي التعليم من قادة ومعلمين وإداريين والذين تربطهم بآل قاسم الأخوة الصادقة والمحبة ،حيث لم يعرف عنه إلا الجد والإجتهاد والعمل لصالح المنطقة عامةوالتعليم خاصة وكان جل حرصه أن تصل النماص إلى منصات التتويج وأن تكون لها بصمة وإنجازات في كل مجال ، وقال الاستاذ عمر الغامدي في كلمته أجمل العبارات التي أثنى فيها على آل قاسم وأضاف أن وطنناوأبنائناوبناتنا يستحقون منا بذل كل الجهودمن أجل الوطن ومن أجل مستقبل أبنائنا في ظل دعم قوي من قيادة رشيدة، و اشتملت كلمته ما اتفق عليه قيادات التعليم بمباركته أطلاق على القاعة الثقافية ببيت الطالب اسم قاعة عبدالله آل قاسم الثقافية اعترافا بماقدم من عطاء لتعليم النماص.

في المقابل قدم المحتفى به آل قاسم كلمة شكر فيها منسوبي ومنسوبات تعليم النماص لتعاونهم لمايقارب عقدين من الزمن بقيادته وماحققت الإدارة من تقدم وإنجازات خلال تلك الفترة وسأل الله لقيادة التعليم الجديدة في النماص التوفيق والسداد،كما ألقيت عدد من القصائد الشعرية والكلمات المعبرة ،وتسلم آل قاسم هدايا قيمة في نهاية الحفل ،ثم تناول الجميع طعام العشاء المعد لهذه المناسبة التي عبرت عن محبة وتقدير لهذا الرجل و ما قدم.