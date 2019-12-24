ابها ترأس محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح صباح اليوم الإثنين الموافق ١٤٤١/٤/٢٦ه الجلسة الأولى للمجلس المحلي بالمجاردة في دورته العادية الرابعة للعام المالي ١٤٤٠/١٤٤١ه وبحضور أعضاء المجلس، حيث عقد المجلس اجتماعه بمركز عبس وبحضور رئيس المركز الأستاذ محمد سفر الشهراني وتم تخصيص هذه الجلسة لمناقشة حاجة المركز لإنارة الطريق الموصل لمركز عبس ،كما تم مناقشة استكمال بعض مشاريع الطرق المتعثرة وكذلك إيصال توصيلات المياه لأحياء المحافظة والمراكز القريبة ضمن مشروع التحلية القادم وقد وقف جميع أعضاء المجلس ميدانياً على بعض المشاريع التي تم مناقشتها خلال الجلسة . وسيتم الرفع بالتوصيات والنتائج اللازمة لصاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير -حفظه الله-

والجدير بالذكر أن المجلس المحلي سيعقد جلساته القادمة في بقية مراكز المحافظة حسب الأولويات الموضوعة لذلك .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ المجاردة يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمجاردة والذي عقد بمركز عبس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.