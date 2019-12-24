الفنانين على موعد مع معرض للفن التشكيلي في شارع الفن بالمجاردة

ابها تعتزم اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة وضمن مهرجان المجاردة لهذا العام إقامة معرض للفن التشكيلي في شارع الفن فمن يرغب بالمشاركة في المعرض التشكيلي التواصل وارسال صور الأعمال للقبول على البريد الالكتروني

‏[email protected]

????آخر موعد لاستقبال المشاركات يوم ١٤٤١/٥/١هـ.

????يرسل مع المشاركة الاسم الثلاثي ورقم الجوال

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